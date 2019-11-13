Сербия проведет ближайший матч без зрителей – УЕФА отклонил апелляцию соперника сборной Украины

Сборная Сербии не смогла обжаловать решение УЕФА о проведении матча отбора Евро-2020 против Люксембурга без болельщиков на трибунах.

Наказание балканцев за поведение их фанатов на предыдущем матче евроотбора остается в силе, информирует официальный сайт УЕФА.

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Болельщики сербов "отличились" нарушениями на сентябрьском матче против Португалии (2:4). Тогда в адрес игроков пиренейской команды с трибун раздавались расистские оскорбления, а также на стадионе активно использовали пиротехнику. Футбольный союз Сербии не избежал и штрафа – 33 тысячи евро.

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Напомним, Сербия проведет оба последних матча отбора на Евро-2020 в родных стенах – против Люксембурга (14 ноября) и Украины (17 ноября).