Украина – Эстония: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями накануне товарищеского матча против Эстонии.

"Миколенко прошел обследование, там нет ничего серьезного. Он будет готов ко второму матчу. Коноплянка тоже восстановился, но у него температура, поэтому он не будет сегодня тренироваться. Относительно Шепелева, то он готов тренироваться. С остальными игроками все в порядке.

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Мотивация у игроков должна быть всегда. Особенно у тех, кто играл меньше. Ряд основных игроков не сможет сыграть. Будет шанс у тех, кто имел меньше игровой практики. Думаю, отличная мотивация у них есть. Тем более мы играем против хорошего соперника.

Денис Попов играет за молодежную сборную, которая играет по такой же системе. Мы будем смотреть, как он проявит себя в молодежной команде. То, что он сейчас начал играть в основе клуба, – это очень хорошо. Мы рады за него. Пусть он получит постоянное место в составе Динамо, тогда будем говорить о вызове в сборную.

Было приятно видеть, как игроки Динамо отреагировали на проявления расизма во время матча с Шахтером. Должен сказать, что расизму нет места в украинском футболе и в любом футболе. Мы должны объединиться для борьбы с этой проблемой.

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Иванисеня играет в своем клубе опорного полузащитника, и играет довольно успешно. Мы смотрели за этим игроком очень давно. Мы не планируем менять его функции на поле.

Малиновский ждет пополнения в семье. Я дал ему несколько выходных, он присоединится к команде уже в Белграде. Будем оценивать его состояние. У Руслана была небольшая травма в последней игре за клуб, надеюсь, все будет хорошо. По составу на Сербию будем определяться непосредственно перед матчем", –- сказал Шевченко.

Напомним, товарищеский матч Украина – Эстония состоится завтра, в 19:00. Впервые поединок главной команды страны принимать Запорожье, а именно Славутич Арена.