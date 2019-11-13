Украина – Эстония: в Запорожье ожидается аншлаг

Директор запорожского стадиона Славутич-Арена Максим Лупашко рассказал о ситуации с билетами на спарринг Украина – Эстония.

"Ожидаем аншлаг. Ажиотаж есть, билеты продаем уже достаточно давно.

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Давно у нас не было такого на стадионе, когда ищут билет лишний. Это очень положительные моменты для меня как руководителя стадиона. Понимаю, что будет больше работы, забот. Но когда полный стадион – это приятно всем", – сказал Лупашко в эфире канала Футбол 1.

Напомним, 14 ноября украинцы проведут спарринг против Эстонии, а через три дня сыграют с сербами в рамках квалификации на Евро-2020.

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