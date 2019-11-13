Украина – Эстония: в Запорожье ожидается аншлаг

Овертайм — 17:00 321
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"Гол із раю": найбільш британський клуб АПЛ – капітан втратив сина, тренер п'є пиво, команда карає фаворитів і Ярмоленка
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Украина – Эстония: предматчевая пресс-конференция Андрея ШевченкоСборная Украины — 16:33 490
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Украина разгромила Эстонию в стартовом матче отбора Евро-2020 U-19 – голы забивали юные звезды Динамо, Шахтера и КарпатСборная Украины — 16:07 661
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Украина – Эстония: прямая онлайн-трансляция пресс-конференции Андрея ШевченкоТоварищеские матчи — 16:00 358
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Маліновський отримав безжальні вердикти італійських ЗМІ та фанатів – чому українець втратив грандіозний шанс і ризикуєИталия — 12 нояб 1961