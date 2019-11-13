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Малиновский стал отцом – хавбек сборной Украины опубликовал милые фото своей принцессы

13 ноября 23:32 65 Читати українською
Малиновский стал отцом – хавбек сборной Украины опубликовал милые фото своей принцессы
Руслан Малиновский с женой Роксаной / Фото из открытых источников

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский забил свой самый важный гол в жизни.

Оливия – именно так Руслан и Роксана Малиновские назвали свою новорожденную дочь, которая родилась сегодня, 13 ноября.

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"Родилась наша принцесса Оливия", – подписала Роксана фото 26-летнего хавбека с дочкой в Instagram.

Руслан с женой находится в одной из клиник Бергамо, где игрок защищает цвета местной Аталанты. Андрей Шевченко дал Малиновскому дополнительные выходные, чтобы поддержать Роксану в важный момент. Руслан должен присоединиться к сборной Украины до поединка против Сербии 17 ноября.

Напомним, летом полузащитник перебрался из бельгийского Генка в Аталанту. В текущем сезоне Серии А Малиновский уже провел 10 матчей.

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Теги
Сборная Украины Девушки футболистов Руслан Малиновский Руслан Малиновский Аталанта Аталанта Украина Украина
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