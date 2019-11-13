Давид Вилья объявил о завершении карьеры

Легендарный испанский форвард Давид Вилья повесит бутсы на гвоздь по завершении нынешнего сезона в Японии.

"После 19 лет профессиональной карьеры я решил уйти из футбола в конце этого сезона. Спасибо всем командам, тренерам и товарищам по команде, которые позволили мне наслаждаться карьерой мечты. Спасибо моей семье, которая всегда была рядом, чтобы поддержать меня.

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Моей целью будет закончить карьеру, выиграв Кубок императора с Виссел Кобе 1 января. После этого я продолжу наслаждаться футболом через все проекты, которые мы сейчас разрабатываем с группой DV7. Благодарю вас за всю любовь", – написал Вилья в твиттере.

Отметим, что Виссел Кобе осталось провести три матча в чемпионате Японии и сыграть в полуфинале Кубка императора. В случае выхода в финал, последний матч в карьере Вильи состоится 1 января 2020.

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