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Головні новини футболу 13 листопада: збірні України вдало стартували у відборі на Євро-2020, Вілья завершує кар'єру

07:00 361 Читать на русском
Головні новини футболу 13 листопада: збірні України вдало стартували у відборі на Євро-2020, Вілья завершує кар'єру
Україна готується до Естонії / УАФ

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 13 листопада.

Україна – Естонія

Збірна України вирушила у Запоріжжя, де 14 листопада на Славутич-Арені проведе товариський поєдинок проти Естонії. Команді через хворобу не допоможе Євген Коноплянка, який пропустив передматчеве тренування. Натомість після пошкодження відновився Віталій Миколенко, який готовий вийти на поле. Не зіграє і Руслан Маліновський, у якого 13 листопада народилася донька.

Головний тренер "синьо-жовтих" Андрій Шевченко не виключив ротації у спарингу з естонцями. До слова, поєдинок пройде при заповнених трибунах.

Євро-2020

Сербія проведе найближчий домашній матч кваліфікації без глядачів – УЄФА відхилив апеляцію суперника України.

Збірні України вдало стартували у перших етапах відбору на чемпіонат Європи-2020 – команда U-19 розгромила Естонію, а U-17 обіграла Грузію завдяки голу та асисту молодого таланта Динамо.

Інші головні події

Давід Вілья анонсував завершення кар'єри – відомий іспанський форвард гратиме до кінця 2019 року.

Ла Ліга офіційно затвердила дату проведення матчу Барселона – Реал, який повинен був пройти ще у жовтні, але перенесений через політичну ситуації в Каталонії.

blog_ava
Україна – Естонія: анонс товариського матчу
08:00
2192
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