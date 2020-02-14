Главные новости футбола 13 февраля: Милан упустил победу над Ювентусом, Карпаты получили решение горсовета о земле

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 13 февраля.

Украина

Алексей Михайличенко останется в Динамо независимо от результатов команды в текущем сезоне. Главная задача тренера – вывести команду в групповой турнир Лиги чемпионов 2020/21.

Андрей Лунин зарабатывает больше всех в Овьедо. Всю зарплату голкипера сборной Украины взял на себя Реал. Об этом "Футбол 24" стало известно из собственных источников в Испании.

Городской совет Львова выделил Карпатам землю возле стадиона Украина. Правда, для этого львовский клуб должен выполнить несколько дополнительных условий.

Форвард Шахтера Владислав Вакула может продолжить карьеру в МЛС.

Трансферы

Челси согласовал переход первого летнего новичка. Вингер Аякса Хаким Зиеш 1 июля официально станет игроком лондонцев за 40 млн евро.

Ливерпуль нацелился на двух звезд из Германии. При этом у действующего клубного чемпиона мира есть веские козыри.

Мир

Ювентус спас ничью с Миланом на последних минутах полуфинального матча Кубка Италии. Спасительный гол забил Криштиану Роналду.

Реал Сосьедад обыграл Мирандес в первом поединке 1/2 финала Кубка Испании. Впрочем, сенсация сезона сохраняет хорошие шансы на выход в финал.

Динамовец позорно вылетел из Копа Либертадорес – фанаты свирепствуют.