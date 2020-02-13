Вакула может покинуть Шахтер – игроком интересуется клуб МЛС

Форвард Шахтера Владислав Вакула получил предложение продолжить карьеру за океаном.

Вакула может продолжить карьеру в одном из клубов МЛС, информирует FootballHub.

Вакула: Хочется остаться в Шахтере

Сообщается, что Шахтер получил предложение об аренде 20-летнего форварда сроком на год с опцией выкупа.

Добавим, что 20-летний нападающий провел 15 матчей в УПЛ 2019/20 и отметился 3 голами и одним ассистом. Вакула стал игроком Шахтера в августе прошлого года. Предполагалось, что его аренда в Мариуполе будет рассчитано до конца текущего сезона.

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