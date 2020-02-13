Вакула может покинуть Шахтер – игроком интересуется клуб МЛС

Интервью — 12:00 386
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"Перехід у Динамо відбувся з подачі Суркіса": батько Караваєва – про Шахтар, Шеву, футболку Роналду і відмову від Росії
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Динамо ответило на упреки насчет жалких зарплат игроков – столичный клуб обвинил популярное издание в преступленииУкраина — 12 фев 1141
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Йовичевич: Против Динамо U-19 было труднее играть, чем против Шахтера U-19Лига чемпионов — 12 фев 163
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Динамо – Тобол: 3 пропущенных гола за тайм, не работающий состав, провал почти по всем статьям, искусный КанкаваУкраина — 12 фев 3392
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Динамо U-19 проиграло одноклубникам из Загреба в серии пенальти и вылетело из Юношеской лиги УЕФАЛига чемпионов — 12 фев 626