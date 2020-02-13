Ювентус в компенсированное время спас ничью с Миланом в полуфинале Кубка Италии – Роналду забил с пенальти

Первый полуфинальный поединок Кубка Италии 2019/20 между Миланом и Ювентусом завершился результативной ничьей (1:1).

Поединок на Сан Сиро начался очень интересно, порадовав фанатов хорошими скоростями и несколькими моментами. В первую очередь, это произошло из-за стартовой активности Милана, доминировавшего в первые полчаса – "россонери" регулярно отбирали мяч на чужой половине поля, провели шесть незаблокированных ударов по воротам Юве и не допустили по собственным ни одного. Ближе всего к голу хозяева были на 22-й и 29-й минутах, когда с линии штрафной пробивали Калабрия и Ребич – удар Давиде Буффон вытащил из-под перекладины, а выстрел Анте голкипер парировал перед собой (сразу же накрыв отскок).

Где-то с середины первого тайма Ювентус начал выравнивать игру, но первый момент туринцам удалось создать аж на 35-й минуте – Куадрадо зарядил метров с 22-х в левый нижний угол, заставив Доннарумму исполнить сейв. Милан огрызнулся несколькими атаками и заработал перспективный штрафной (Чалханоглу пробил в стенку), а вот Юве, перехватив инициативу, ничем реальным голкипера соперника до перерыва так и не побеспокоил. Впрочем, подопечные Сарри смогли добиться жёлтых карточек для Ибрагимовича и Тео Эрнандеса – оба получили дисквалификации на следующий матч. В конце концов, первый тайм завершился без голов.

Казалось, что второй тайм Милан начнёт так же, как с Интером, однако "россонери" не собирались повторять старых ошибок. Уже на 47-й минуте они могли выйти вперёд усилиями Ребича, который вырвался практически один-на-один с Буффоном и пробил низом. Джиджи парировал удар хорвата, а на 52-й минуте ещё и взял дальний выстрел Кастильехо в правый нижний. Туринцы огрызнулись на 60-й прострелом и ударом Дибалы, с которыми не без труда справился Доннарумма – и уже через минуту Буффон вынужден был вытаскивать выстрелы Златана и Эрнандеса под левую и правую штанги. В конце концов, оборона "бьянконери" треснула на 62-й минуте: Кастильехо исполнил мягкую подачу в центр штрафной, а Ребич эффектно переправил мяч в левый нижний угол – 1:0!

Юве прогнозируемо пошёл вперед, однако в следующие 20 минут туринцы ничего конкретнее дальнего удара Дибалы с рикошетом и неоднозначного падения Куадрадо в штрафной не придумали. Милан довольно уверенно отбивался, несмотря на появление на поле Бентанкура, Игуаина и Рабйо, но довольно часто хозяева маскировали ошибки жёсткими фолами. Один из них на 72-й минуте привёл к желтой карточки Эрнандесу – она стала для Тео второй. Милан остался в меньшинстве, но Юве почему-то это вообще не помогало. Туринцы просто стали дольше катать мяч.

На 80-х минутах давление "бьянконери" начало расти. Так, на 80-й подачу с углового замыкал де Лигт (неточно), на 83-й метров с 20-ти стрелял Роналду (Кьяер заблокировал), а на 84-й из-за пределов штрафной пробил Дибала – рядом со штангой. Милан держался довольно уверенно, хотя и прижался к воротам. Спасти гостей мог только неординарный ход – и на 89-й минуте он случился. Роналду замкнул классную подачу Бентанкура на дальнюю штангу ударом боковыми ножницами, попав в руку Калабрии; Давиде в тот момент был в полёте, поэтому арбитр решил посмотреть повтор лично. Вернувшись, он указал на "точку", а Роналду с неё не оставил шансов Доннарумме – 1:1!

Именно с этим счётом поединок и завершился. Ответный матч проведут в Турине 4 марта.