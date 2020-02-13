Михайличенко имеет карт-бланш в Динамо – интересное условие

Известный журналист Игорь Цыганык оценил шансы Алексея Михайличенко остаться тренером Динамо по завершении текущего сезона.

"Есть ли возможность того, что Михайличенко уволят в случае поражения в Кубке Украины и невнятной игры в чемпионате? Насколько мне известно, Михайличенко имеет карт-бланш в Лигу чемпионов.

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Его главная задача – попытаться пробиться в Лигу чемпионов, ведь клубу нужны деньги, а попадание или непопадание в Лигу чемпионов – это разные финансовые возможности. Поэтому Михайличенко должен занять второе место, сыграть в финале Кубка и попробовать его выиграть, а также выйти в Лигу чемпионов.

И тогда можно будет считать, что этот год он отработал отменно. А вот если не получится это сделать, то дальше уже будут вопросы, насколько качественно играла команда, и какие соперники у нее были. В той же квалификации Лиги чемпионов можно попасть на такого соперника, как в свое время достался команде Хацкевича в лице Аякса. Так бывает.

Но однозначно, что если Михайличенко займет второе место в турнирной таблице, то ему дадут сыграть в квалификации Лиги чемпионов, чтобы все попробовать пройти в следующий раунд и сыграть в группе. Это самая главная задача Михайличенко на это лето", – поделился Цыганык в эфире программы Цыганык Live.

Напомним, Динамо отстает от Шахтера на 14 очков в чемпионате, а также продолжает борьбу в Кубке Украины.

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