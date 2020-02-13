Карпаты получат землю от городского совета Львова – клуб должен выполнить определенные требования

ФК Карпаты получил в аренду земли стадиона Украины по решению Львовского горсовета.

Львовский городской совет принял передачу в долгосрочную аренду ФК Карпаты земли стадиона Украина. Соответствующее постановление поддержали 56 депутатов, сообщает Форпост.

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Договор аренды заключат на 8 лет. Общая площадь территории – 8,1 га. За это Карпаты будут платить городу 2,15 млн грн в год. Футбольная команда будет иметь возможность проводить там тренировки, а также планирует реконструировать стадион.

Обязательным условием аренды является создание горсоветом Народной команды Карпаты и безвозмездная передача корпоративных прав ФК Карпаты в собственность территориальной общины города Львова. Это гарантирует Народной команде Карпаты продлении льготного периода пользования сооружениями стадиона Украины, тренировочными полями и предоставления в аренду земельных участков, необходимых для их нормального функционирования на льготных условиях. В обмен горсовет обещает финансирование на развитие футбола, в частности детского.

Напомним, это уже вторая попытка передачи стадиона Украины в аренду Карпатам. Ранее, 23 января, депутаты провалили этот вопрос на сессии Львовского горсовета, отдав лишь 18 голосов "за".

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