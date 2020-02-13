Клопп нацелился на двух суперзвезд Бундеслиги – Ливерпуль имеет огромные козыри в переговорах

Сильнейшая команда Европы планирует усилить свой состав лидерами дортмундской Боруссии и РБ Лейпциг. Шансы на успех относительно высоки.

Юргена Клоппа традиционно связывают с лучшими футболистами Бундеслиги. В последние дни пресса заявила об усиленном интересе от специалиста к Тимо Вернеру и Джейдону Санчо, которые могут усилить Ливерпуль летом.

Клопп может досрочно вернуться в Бундеслигу

SportBild сообщил о взаимной симпатии между английским клубом и Тимо Вернером. Форвард Лейпцига проводит прекрасный сезон (20 голов и 6 ассистов в 21 матче БЛ), чем привлек внимание европейских грандов.

Прошлым летом он продолжил с РБ контракт, но одним из главных требований при подписании была клаусула. По информации источника, стороны сошлись на сумме в 55-60 миллионов евро (зависит от успешности выступлений Лейпцига). Опция выкупа станет доступна с лета-2020.

Учитывая такие условия, Вернером интересуются Бавария, Атлетико, Челси, Интер и Ювентус. Однако фаворитом на игрока по ряду причин стоит Ливерпуль:

– Вернер мечтает играть в Англии : "АПЛ – самая интересная лига. Наблюдать за английским чемпионатом и играть там – это нечто особенное". Желание футболиста коррелирует с желанием Лейпцига, который, конечно, хочет удержать Тимо у себя, но при ином сценарии предпочитает лучше отпустить его за границу, чем усилить Баварию.

– Вернер прекрасно подходит стилю Ливерпуля . Агрессивный прессинг, быстрые переходы, атаки форвардов с флангов – Тимо обучен всему этому в РБ и легко адаптируется на Анфилде.

– Ливерпуль давно обкатывает Вернера . Впервые мерсисайдцы вышли на футболиста в предыдущее межсезонье и с тех пор поддерживают постоянный контакт. Юрген Клопп продолжает выражать свое восхищение форвардом. Это очень важно для Тимо.

Немецкие СМИ сообщали о предварительной договоренности форварда с Баварией, но отсутствие энтузиазма у "ротэн" разочаровало Вернера. Его оскорбило то, что мюнхенские боссы поставили в приоритет приобретение Лероя Сане, а Хасан Салихамиджич и Герберт Хайнер отказываются публично говорить о своем интересе.

– Вернер хочет выигрывать титулы, грезит победой в Лиге чемпионов . Любимым клубом Тимо в Англии всегда был Манчестер Юнайтед, однако сейчас он понимает, что больше шансов на трофеи с Ливерпулем.

– Между директором РБ Лейпциг Оливером Минцлаффом и Ливерпулем сформировались очень хорошие отношения после трансфера Наби Кейта.

Если Ливерпуль хочет приобрести Тимо Вернера в следующее трансферное окно, то должен активировать клаусулу до конца апреля, добавляет SportBild.

Daily Mail сегодня выдал другую интересную информацию – Ливерпуль сообщил дортмундской Боруссии о желании подписать летом Джейдон Санчо.

На 19-летнего вингера претендуют Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Челси, Реал и Барселона, а немцы потребуют минимум 120 миллионов евро. Однако Ливерпуль надеется, что их козырь в переговорах будет старшим.

А козырь этот – Юрген Клопп, который сохраняет прекрасные отношения с руководством Боруссии и еженедельно на связи с Михаэлем Цорком и Гансом-Йоахимом Ватцке. Дортмунд также может быть заинтересован в том, чтобы вести дела с Ливерпулем – Клопп никогда не допустит, чтобы в его клуб футболисты убегали так, как Усман Дембеле в Барселону.

Коуч отмечает, что качественно усилить текущий состав Ливерпуля очень сложно, цена Санчо его пугает, но герр Юрген не скрывает своего восхищения английским тинейджером.

Еще один джокер в рукаве мерсисайдцев – Nike. Со следующего сезона американский экипировщик начинает сотрудничество с Ливерпулем. В то же время на контракте с Nike Джейдон Санчо, поэтому компания может сыграть важную роль в переговорах, предложив определенные бонусы.

Джейдон в хороших отношениях с английскими футболистами Ливерпуля – Трента Александер-Арнольда, Алекса Окслейд-Чемберлена и Джордана Хендерсона считает своими друзьями. Важный фактор, который поспособствует адаптации Санчо в новом клубе. Как и помощь семьи на родине. Когда отец оставил Джейдона одного в Дортмунде, дисциплина тинейджера пострадала.

Стоит отметить, что трансфер Санчо этим летом очень вероятен. "Денежные мешки" охотились за ним еще в прошлом году, однако тогда Боруссия и сам футболист наложили вето на любые переговоры, договорившись о безусловном сотрудничестве на сезон-2019/20.

Джейдон демонстрирует роскошную форму (12 голов и 13 ассистов в 19 матчах БЛ) и уже не уверяет о продолжении карьеры в Германии, поэтому теперь Боруссии удержать его будет сложно.

Для Ливерпуля приобретение вингера становится насущной задачей, ведь в следующем сезоне клуб не сможет полноценно рассчитывать на Мохамеда Салаха.

Египет хочет, чтобы главная звезда страны приняла участие в Олимпийских Играх-2020 в Токио (23 июля – 8 августа). Если Салах согласится, то пропустит предсезонную подготовку Ливерпуля и старт чемпионата. А в январе-феврале 2021 года Мохамед, скорее всего, поедет со сборной Египта на Кубок африканских наций и еще раз ударит по составу мерсисайдцев.

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