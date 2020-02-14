Головні новини футболу 13 лютого: Мілан втратив перемогу над Ювентусом, Карпати отримали рішення міськради щодо землі

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 13 лютого.

Україна

Олексій Михайличенко залишиться в Динамо незалежно від результатів команди у поточному сезоні. Головне завдання тренера – вивести команду в груповий турнір Ліги чемпіонів 2020/21.

Андрій Лунін заробляє найбільше в Ов'єдо. Всю зарплату голкіпера збірної України взяв на себе Реал. Про це "Футбол 24" стало відомо з власних джерел в Іспанії.

Міська рада Львова виділила Карпатам землю біля стадіону Україна. Щоправда, для цього львівський клуб повинен виконати декілька додаткових умов.

Форвард Шахтаря Владислав Вакула може продовжити кар'єру в МЛС.

Трансфери

Челсі узгодив перехід першого літнього новачка. Вінгер Аякса Хакім Зієш 1 липня офіційно стане гравцем лондонців за 40 млн євро.

Ліверпуль націлився на двох зірок з Німеччини. При цьому у чинного клубного чемпіона світу є вагомі козирі.

Світ

Ювентус врятував нічию з Міланом на останніх хвилинах півфінального матчу Кубка Італії. Рятівний гол забив Кріштіану Роналду.

Реал Сосьєдад обіграв Мірандес у першому поєдинку 1/2 фіналу Кубка Іспанії. Втім, сенсація сезону зберігає хороші шанси на вихід у фінал.

Динамівець ганебно вилетів з Копа Лібертадорес – фанати лютують.