Мирандес проиграл Реал Сосьедаду, однако сохранил шансы на сказку – Эдегор снова напомнил Реалу о себе

Реал Сосьедад смог вырвать победу (2:1) в первом матче 1/2 финала Кубка Испании против Мирандеса.

Кубок Испании, 1/2 финала, первый матч

Реал Сосьедад – Мирандес – 2:1

Голы: Оярсабаль, 9 (пен.), Эдегор, 42 – Айас, 39

Планы гостей на игру испортил ранний гол, который они сами себе привезли. Защитник Мирандеса завалил соперника в своей штрафной, и арбитр без раздумий указал на "точку" – Оярсабаль не простил. После этого наступило некоторое затишье, которое время от времени нарушал только представитель Сегунды. Несколько полумоментов не стали сигналом для защиты Реал Сосьедада, и на 39 минуте Мирандес добился своего. Матеус Айас получил много пространства в штрафной, раскрутил нескольких оппонентов и с помощью рикошета поразил ближний угол ворот Ремиро.

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Счастье Мирандеса продолжалось недолго. Проходят три минуты, и хозяева возвращают себе преимущество в счете. Мартин Эдегор уже привычно вел партнеров за собой, именно норвежец нанес решающий удар во время паники перед воротами "кабанов". Напомним, 21-летний хавбек отмечался и на предыдущей стадии Кубка – тогда пострадал мадридский Реал, которому принадлежит контракт Эдегора.

Мирандес явно был настроен на камбэк сразу после перерыва, впрочем, Айасу немного не хватило до дубля. Реал Сосьедад спокойно отошел в защиту, нанеся лишь один удар в створ за весь второй тайм. Стратегия команды Иманола Альгасиля оправдала себя, и сан-себастьянцы смогли выдержать натиск соперника.

Мирандес достойно проиграл 1:2, сохранив надежду на продолжение своей сказки. Середняк Сегунды сделает все возможное, чтобы 4 марта на родной Андуве завоевать путевку к желанному финалу.

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