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Челси официально сообщил о переходе Зиеша из Аякса

14:35 100 Читати українською
Челси официально сообщил о переходе Зиеша из Аякса
Хаким Зиеш / Sky Sports

Нидерландский и английский клубы договорились о переходе хавбека Хакима Зиеша после окончания текущего сезона.

Полузащитник сборной Марокко присоединится к лондонцам 1 июля 2020, информирует официальный сайт Челси. Сумма трансфера составит 40 млн евро. Еще 4 миллиона амстердамцы могут получить в виде бонусов.

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Отметим, что Зиеш перешел в Аякс летом 2016 года из Твенте за 11 млн евро. Вместе с Аяксом марокканец в прошлом сезоне выиграл чемпионат и кубок Нидерландов. В текущем сезоне Зиеш сыграл за амстердамцев 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов.

Для лондонцев приобретение Зиеша стало первым после снятия трансферного бана вконце прошлого года.

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Теги
Хаким Зиеш Хаким Зиеш Трансферы Челси Челси Челси Англия Нидерланды
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