Лунин больше всех зарабатывает в Овьедо – всю зарплату взял на себя Реал

Голкипер Овьедо Андрей Лунин солидно зарабатывает во втором испанском дивизионе.

Как стало известно "Футбол 24" из собственных источников, Андрей Лунин является самым высокооплачиваемым игроком Овьедо. Впрочем, всю зарплату ему платит мадридский Реал, поэтому аренда астурийцам обходится практически бесплатно.

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Лунин в 2018 году подписал с Реалом 6-летний контракт. По информации Total Sportek, украинец получает от "сливочных" около 30 тысяч евро в неделю.

Напомним, что Лунин присоединился к Овьедо 15 января и уже был признан лучшим игроком по итогам прошлого месяца.

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