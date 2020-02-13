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Лунин больше всех зарабатывает в Овьедо – всю зарплату взял на себя Реал

12:18 179 Читати українською
Лунин больше всех зарабатывает в Овьедо – всю зарплату взял на себя Реал
Андрей Лунин / соцсети

Голкипер Овьедо Андрей Лунин солидно зарабатывает во втором испанском дивизионе.

Как стало известно "Футбол 24" из собственных источников, Андрей Лунин является самым высокооплачиваемым игроком Овьедо. Впрочем, всю зарплату ему платит мадридский Реал, поэтому аренда астурийцам обходится практически бесплатно.

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Лунин в 2018 году подписал с Реалом 6-летний контракт. По информации Total Sportek, украинец получает от "сливочных" около 30 тысяч евро в неделю.

Напомним, что Лунин присоединился к Овьедо 15 января и уже был признан лучшим игроком по итогам прошлого месяца.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Овьедо Овьедо Андрей Лунин Андрей Лунин Украинцы за рубежом
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