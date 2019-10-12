Главные новости футбола 11 октября: Украина победила Литву и близка к выходу на Евро-2020, успех Португалии и Чехии

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 11 октября.

Украина в шаге от Евро-2020

Сборная Украины победила Литву в 7-м туре отбора Евро-2020. Дубль в активе Руслана Малиновского – смотрите видео голов и обзор матча. Подопечные Андрея Шевченко набрали 16 очков и близки к квалификации на чемпионат Европы, ведь в матчах против Португалии и Сербии нашей команде достаточно набрать только 1 очко.

Андрей Шевченко прокомментировал удачный для команды результат и поблагодарил болельщиков за поддержку. К слову, Украина еще ни разу не проиграла в текущем отборе – 5 победа и 1 ничья.

Квалификация чемпионата Европы

В других поединках отбора Португалия разгромила Люксембург и продолжает преследовать Украину. Криштиану Роналду забил 700-й гол в карьере. Напомним, следующий матч Украина сыграет 14 октября именно против Португалии.

Чехия обыграла Англию в волевом стиле и улучшила свои шансы на Евро-2020. Франция одолела Исландию, а украинский тренер опозорился в Андорре.

Другие главные события

Испанские СМИ опозорились, написав о дебюте Андрея Лунина за Вальядолид, хотя голкипер находился в лагере сборной Украины.

УПЛ назвала лучших игрока и тренера по итогам сентября.

"Футбол 24" взял эксклюзивное интервью у пресс-атташе Андрея Шевченко.