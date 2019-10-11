Лунин дебютирует за Вальядолид, находясь в сборной Украины: шокирующий фейл испанской прессы с сенсационным инсайдом

Андрей Лунин не поехал в лагерь сборной Украины на матчи отбора к Евро-2020, считает Diario de Valladolid.

Голкипер сборной Украины, который был вызван Шевченко на матчи с Литвой и Португалией, вроде бы должен был дебютировать за Вальядолид в контрольном поединке с Саламанкой. Испанское издание пафосно анонсировало "товарняк" команды Серхио Гонсалеса, запланированный на 10 октября, превратив Лунина в главную аттракции как для фанатов, так и собственных читателей. Между тем, сам Андрей даже не находился на территории Испании.

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"День, чтобы наконец увидеть Лунина", – пишет Diario de Valladolid, называя встречу "бело-фиолетовых" с представителем третьего испанского дивизиона большим шансом для футболистов, которые не могут похвастаться достаточным количеством игровой практикой в ​​первые месяцы нового сезона. Украинец не провёл на поле еще ни минуты, поэтому к нему было приковано особое внимание со стороны кастильского-леонских СМИ. Правда, они не сильно заморачивались изучением всех предматчевых раскладов и, похоже, забыли о международном статусе Лунина.

"Сыграют Лунин, Де Фрутос, Барба и ряд других футболистов, которые еще не успели дебютировать за Вальядолид в Примере, или получали совсем немного времени, чтобы проявить себя. Саламанка станет серьезной проверкой для ближайшего резерва. Это будет стандартный поединок с двумя таймами по 45 минут. Лунин – главная изюминка противостояния. Украинский вратарь, который был арендован у мадридского Реала, демонстрирует очень высокий уровень на тренировках, но пока не может выиграть конкуренцию в Жорди Масипа.

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Ранее исполнители с нехваткой минут имели шанс проявить себя в Кубке Короля, однако изменение регламента соревнований сильно им навредило. Клубы элитного дивизиона вступают в борьбу за старейший трофей Испании только зимой, поэтому Серхио Гонсалес потерял возможность проверять боевую готовность резервистов через официальные поединки", – отмечает горе-издание, которое невнимательно отслеживает информацию в клубном Твиттере Вальядолида. Накануне международной паузы было сообщено, что Унал, Лунин и Эль-Хасен – единственные представители "пуселы" в своих сборных.

Интересно, что конкурент Лунина, Жорди Масип, сыграл первые 45 минут матча с Саламанкой, оставив свои ворота на замке. Лишь после перерыва, когда каталонский голкипер уступил место 22-летнему Гаиске Кампосу, Вальядолид пропустил два мяча, но все же сумел довести дело до победы (3:2). Воспитанник Барселоны, который не подпускает украинца к основе, остается безапелляционным первым номером для Серхио Гонсалеса: "Масип блестяще проявил себя. Мы хорошо его знаем, и это большое преимущество Жорди".

А вот журналист испанской версии культового издания FourFourTwo Альваро Хименес "ответил" на слова тренера Вальядолида сенсационным инсайдом с неожиданными обязанностями нашего вратаря. Оказывается, Реал уже начал поиски замены Тибо Куртуа, который разочаровывает руководство мадридского клуба: "Флорентино рассматривает варианты с Яном Облаком и Джижи Доннарумой, а украинцу отводится роль дублера потенциального звездного новичка. С арендами будет покончено". Надеемся, что на этот раз мы не имеем дела с фейлом СМИ.

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