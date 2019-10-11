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УПЛ определила лучшего игрока и тренера чемпионата в сентябре

12:48 58 Читати українською
УПЛ определила лучшего игрока и тренера чемпионата в сентябре
Александр Рябоконь / Всеукраинское объединение тренеров по футболу

Стали известны победители в голосовании за лучших игрока и тренера УПЛ в сентябре.

Лучшим игроком УПЛ признан Богдан Михайличенко из Зари, который набрал 34% голосов, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

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На втором месте расположился Александр Филиппов из Десны с 16%, а на третьем – хавбек Динамо Карлос Де Пена, у которого 15%.

Лучшим тренером УПЛ стал Александр Рябоконь из Десны, который набрал 41% голосов. Наставник черниговцев опередил Виктора Скрипника, который набрал 40%, а также обогнал наставников Шахтера и Динамо – Луиша Каштру и Алексея Михайличенко.

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Заря Заря Десна Десна Богдан Михайличенко Богдан Михайличенко Александр Рябоконь Александр Рябоконь
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