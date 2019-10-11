Украина – Литва: Малиновский воплотил огромное преимущество "сине-желтых" в гол после эффектной "стеночки" с Мораесом

Сборная Украины встречается с Литвой в рамках седьмого тура квалификации на Евро-2020. Обзор матча Украина – Литва читайте на "Футбол 24".

Украина подходила к харьковскому матчу лидером группы B – непобедимой и с одним пропущенным мячом. Выигрыш у Литвы фактически гарантировал бы нам выход на чемпионат Европы, поэтому Андрей Шевченко выставил оптимальный состав, не думая о Португалии. Единственная серьезная неожиданность – появление Мораеса в центре атаки вместо Яремчука.

Украина – Литва: онлайн-трансляция матча отбора к Евро-2020

Сборная Литвы – аутсайдер нашей группы. За 5 матчей отбора балты набрали лишь одно очко. Месяц назад команды встречались в Вильнюсе. Украина тогда разгромила соперника со счетом 3:0. От сегодняшнего поединка с литовцами болельщики "сине-желтых" также ожидали только победы.

Украина со стартовым свистком взяла игру под свой контроль и закрепилась на чужой половине. Первый момент возник на второй минуте – Соболь слева обыгрался с Марлосом и прострелил в штрафную площадь, а Мораес с 11-метровой отметки головой пробил над перекладиной. Марлос сместился в центр и нашел возможность пробить в окружении трех оппонентов – над воротами.

Подопечные Шевченко доминировали, а каждая атака Литвы завершалась нашим контрвыпадом. Марлос роскошно подал с углового на дальнюю штангу – там гости упустили Степаненко, но Тарас с метра пробил в штангу. Натурализованный бразилец продолжал возить соперника, ища мяч по всему фронту атаки. Он сместился вправо и пяткой вывел Зинченко на удар, однако Александр из выгодной позиции пробил мимо ворот.

Некоторое время украинцы атаковали без моментов, пока Малиновский не вырезал классный пас из глубины. Зинченко сбросил под удар Мораеса – заблокировали защитники, а после добивания Ярмоленко мяч разминулся со штангой. А на 30-й минуте Украина наконец-то открыла счет. Малиновский проскочил нескольких соперников, показал "стеночку" с Мораесом (Жуниор прекрасно подыграл пятой) и расстрелял голкипера! 1:0!