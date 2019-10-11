Роналду в матче против Люксембурга забил 700-й гол в карьере

Евро-2020 — 11 окт 128
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Евро-2020, квалификация: Чехия обыграла Англию, Франция дожала Исландию, фиаско украинского тренера в Андорре
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Португалия разгромила Люксембург – с мыслями об Украине, Роналду забивает исторический гол, динамовец разочаровываетЕвро-2020 — 11 окт 489
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Украина победила Литву эффектным дублем Малиновского – мы почти на чемпионате ЕвропыЕвро-2020 — 11 окт 910
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Украина – Литва: онлайн-трансляция матча отбора к Евро-2020 – как это былоЕвро-2020 — 11 окт 18536
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Украина – Литва – 2:0 – видео головЕвро-2020 — 11 окт 1665