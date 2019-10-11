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Роналду в матче против Люксембурга забил 700-й гол в карьере

11 октября 23:59 29 Читати українською
Роналду в матче против Люксембурга забил 700-й гол в карьере
Криштиану Роналду / Getty images

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду помог своей команде разгромить Люксембург в матче отбора на Евро-2020.

Роналду стал автором второго забитого гола в отчетном поединке, элегантно перебросив мяч над голкипером соперника.

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Этот мяч стал 700-м в профессиональной карьере Криштиану. 94 из них он забил в составе своей национальной команды, сообщает Marca.

Сборная Португалии набрала 11 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы В, на 5 пунктов уступая Украине, но имея еще один матч в запасе.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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