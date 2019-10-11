Евро-2020, квалификация: Чехия обыграла Англию, Франция дожала Исландию, фиаско украинского тренера в Андорре

Состоялись поединки 7-го тура отбора Евро-2020 в группах А и H. Чехия в волевом стиле одолела Англию, Франция и Турция одержали важные победы и другие результаты.
Евро-2020, квалификация
Группа А
Чехия – Англия – 2:1
Голы: Брабец, 9, Ондрашек, 85 – Кейн, 5 (пен)
Черногория – Болгария – 0:0
Группа H
Исландия – Франция – 0:1
Гол: Жиру, 64 (пен)
Турция – Албания – 1:0
Гол: Тосун, 90
Андорра – Молдова – 1:0
Гол: Валес, 63
Удаление: Гинсари, 55 (Молдова)
В группе А центральным поединком стала встреча в Праге – сошлись лидеры квинтета Англия (12 очков) и Чехия (9 пунктов). Победа гарантировала команде Гарета Саутгейта выход на Евро-2020, поэтому англичане начали активно – уже на 5-й минуте Кейн реализовал пенальти и вывел свою команду вперед. Пропущенный гол не смутил Чехию, которая быстро отыгралась. Якуб Брабец несколько неуклюже, но все же переправил мяч в ворота после розыгрыша углового. Первый тайм так и завершился – 1:1.
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Второй тайм проходил с преимуществом хозяев – выглядело, что гостей устраивала и ничья, но на 85-й минуте гол Ондрашека принес Чехии важную победу. Чехи благодаря этим трем очкам догнали Англию в турнирной таблице, но сыграли на игру больше. Третье место у Косово – 8 пунктов.
В другом матче группы встречались аутсайдеры Черногория и Болгария, которые разместились на дне турнирной таблицы, набрав по 2 очка. Скучная нулевая ничья оставила обе команды на дне турнирной таблицы.
Также состоялись поединки в группе H, центральным из которых стала дуэль Исландии и Франции. Островитяне отставали от своего нынешнего оппонента и Турции на 3 очка, поэтому им обязательно следовало побеждать для сохранения шансов на выход на Евро. Счет только в середине второго тайма открыли французы усилиями Оливье Жиру, который реализовал пенальти.
Турция дома вырвала победу над Албанией благодаря голу Тосуна на 90-й минуте.
Аутсайдер группы Андорра принимала Молдову. Первый тайм завершился без голов, а во второй половине игры гости остались в меньшинстве. Этим Андорра воспользовалась почти сразу – отличился Валес. 1:0 – неудача украинского тренера Семена Альтмана в Андорре.
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