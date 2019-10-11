Евро-2020, квалификация: Чехия обыграла Англию, Франция дожала Исландию, фиаско украинского тренера в Андорре

Состоялись поединки 7-го тура отбора Евро-2020 в группах А и H. Чехия в волевом стиле одолела Англию, Франция и Турция одержали важные победы и другие результаты.

Евро-2020, квалификация

Группа А

Чехия – Англия – 2:1

Голы: Брабец, 9, Ондрашек, 85 – Кейн, 5 (пен)

Черногория – Болгария – 0:0

Группа H

Исландия – Франция – 0:1

Гол: Жиру, 64 (пен)

Турция – Албания – 1:0

Гол: Тосун, 90

Андорра – Молдова – 1:0

Гол: Валес, 63

Удаление: Гинсари, 55 (Молдова)

В группе А центральным поединком стала встреча в Праге – сошлись лидеры квинтета Англия (12 очков) и Чехия (9 пунктов). Победа гарантировала команде Гарета Саутгейта выход на Евро-2020, поэтому англичане начали активно – уже на 5-й минуте Кейн реализовал пенальти и вывел свою команду вперед. Пропущенный гол не смутил Чехию, которая быстро отыгралась. Якуб Брабец несколько неуклюже, но все же переправил мяч в ворота после розыгрыша углового. Первый тайм так и завершился – 1:1.

Португалия разгромила Люксембург – с мыслями об Украине, Роналду забивает исторический гол, динамовец разочаровывает

Второй тайм проходил с преимуществом хозяев – выглядело, что гостей устраивала и ничья, но на 85-й минуте гол Ондрашека принес Чехии важную победу. Чехи благодаря этим трем очкам догнали Англию в турнирной таблице, но сыграли на игру больше. Третье место у Косово – 8 пунктов.

В другом матче группы встречались аутсайдеры Черногория и Болгария, которые разместились на дне турнирной таблицы, набрав по 2 очка. Скучная нулевая ничья оставила обе команды на дне турнирной таблицы.

Также состоялись поединки в группе H, центральным из которых стала дуэль Исландии и Франции. Островитяне отставали от своего нынешнего оппонента и Турции на 3 очка, поэтому им обязательно следовало побеждать для сохранения шансов на выход на Евро. Счет только в середине второго тайма открыли французы усилиями Оливье Жиру, который реализовал пенальти.

Турция дома вырвала победу над Албанией благодаря голу Тосуна на 90-й минуте.

Аутсайдер группы Андорра принимала Молдову. Первый тайм завершился без голов, а во второй половине игры гости остались в меньшинстве. Этим Андорра воспользовалась почти сразу – отличился Валес. 1:0 – неудача украинского тренера Семена Альтмана в Андорре.

Украина победила Литву эффектным дублем Малиновского – мы почти на чемпионате Европы