Шевченко прокомментировал уверенную победу сборной Украины над Литвой в матче отбора на Евро-2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко оценил выступление своих подопечных в матче отбора Евро-2020 против Литвы.

"Поздравляю всю Украину, это очень важная игра и очень важная победа. Хотел бы видеть такую поддержку, как здесь, на всех стадионах. Я доволен игрой. Ребята подошли к ней очень профессионально. Готовил их к тому, чтобы не было осечки. Мы полностью контролировали матч. Меня очень вдохновляет то, что ребята сыграли сбалансировано. Хотелось бы забить больше, но реализация не позволила. В обороне сыграли без ошибок за исключением полумомента в концовке встречи.

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У нас не было задачи спешить. Нужно было играть в свой футбол и при четкой организации находить свободные зоны между линиями. Футболисты четко выполнили установку. Нужно было держать правильный ритм и баланс. Мы с этим справились.

Второй гол Малиновского? Поле было скользким, поэтому сказал ему бить даже в тот угол, где стоит вратарь, чтобы другие шли на добивание. Ни для кого не секрет, какой у Руслана удар.

Почему вышел Мораес, а не Яремчук? Играть в таком режиме одним составом очень трудно. Объяснил ребятам, что буду делать замены. Важно иметь игроков, которым ты доверяешь. Соболь давно не играл, но прекрасно справился. Рисковать Миколенко, у которого было две желтых карточки, не было смысла. Каждый из футболистов готов выходить на поле и решать задачи. Замены были сделаны с прицелом на матч с Португалией. Обид никаких быть не может, ведь решение тренера – это закон.

В оставшихся играх будем играть так, как должны. Если мы достойны выйти на Евро, то мы выйдем. Хочется, чтобы команда хорошо сыграла с Португалией. Это команда совершенно другого класса. С ними важно показать хороший футбол. Ведь не всегда счет отражает игру. Мы давно не играли в Киеве. Приятно, что возвращаемся туда. Там нас ждет замечательная поддержка", – сказал Шевченко в эфире Футбол 1.

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