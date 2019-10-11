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Украина – Литва – видео гола

22:21 157 Читати українською
Украина – Литва – видео гола
Украина – Литва: видео голов и обзор матча 11 октября 2019

Сборная Украины принимает Литву в 7-м туре отбора к Евро-2020. Смотрите видео голов матча Украина – Литва на "Футбол 24".

29’ Руслан Малиновский
 
29’ Руслан Малиновский

Матч и онлайн-трансляция Украина – Литва стартовал в 21:45. Поединок проходит в Харькове на ОСК Металлист.

После 5-ти сыгранных матчей Украина уверенно лидирует в группе B. Команда Андрея Шевченко набрала 13 очков, опережая Португалию, которая сыграла на игру меньше, на 5 пунктов. Сербия набрала 7 баллов и разместилась на 3-й строчке группы.

Украина владела подавляющим преимуществом, которое воплотилось в забитый гол на 29-й минуте. Жуниор Мораес отдал пяткой на Малиновского, а тот сильным ударом прошил голкипера. 1:0!

Украина – Литва: видео гола Малиновского:

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