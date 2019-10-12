Головні новини футболу 11 жовтня: Україна перемогла Литву та близька до виходу на Євро-2020, успіх Португалії та Чехії

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 11 жовтня.

Україна за крок від Євро-2020

Збірна України перемогла Литву в 7-му турі відбору Євро-2020. Дубль в активі Руслана Маліновського – дивіться відео голів та огляд матчу. Підопічні Андрія Шевченка набрали 16 очок та близькі до кваліфікації на чемпіонат Європи, адже у матчах проти Португалії та Сербії нашій команді достатньо набрати лише 1 очко.

Андрій Шевченко прокоментував вдалий для команди результат та подякував вболівальникам за підтримку. До слова, Україна ще жодного разу не програла в поточному відборі – 5 перемога та 1 нічия.

Кваліфікація чемпіонату Європи

В інших поєдинках відбору Португалія розгромила Люксембург та продовжує переслідувати Україну. Кріштіану Роналду забив 700-й гол у кар'єрі. Нагадаємо, наступний матч Україна зіграє 14 жовтня саме проти Португалії.

Чехія обіграла Англію у вольовому стилі та покращила свої шанси на Євро-2020. Франція здолала Ісландію, а український тренер зганьбився в Андоррі.

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