Португалия разгромила Люксембург – с мыслями об Украине, Роналду забивает исторический гол, динамовец разочаровывает

Португалия разбила Люксембург (3:0) на стадионе Жозе Алваладе в Лиссабоне. Счет и обзор матча отбора Евро-2020 читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Португалия – Люксембург, стартовал в 21:45. Лидером в группе B является сборная Украины, которая набрала 16 очков из 18 возможных и параллельно в Харькове обыграла Литву. Португальцы отставали на 5 баллов, но имея игру в запасе. Люксембург должен был только побеждать для сохранения теоретических шансов, ведь в его активе 4 пункта и четвертое место. Это 7-й соревновательный день нашего квинтета. Отметим, что за всю историю противостояния Португалия до сих пор выиграла 13 дуэлей и только раз проиграла "красным львам" – еще 58 лет назад в матче отбора ЧМ-1962.

Португалия – Люксембург: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2020 в группе Украины

Португалия мощно начала. Роналду несколько неточно пробил издали, а затем пытался выпросить пенальти. Бернарду Силва также апеллировал к судье, но польский арбитр Стефански не согласился поставить 11-метровый. Фелиш обыгрался с Криштиану и пробил из-за пределов штрафной. Первый точный удар в матче на 13-й минуте случился. Тот же молодой лидер Атлетико открылся под идеальный заброс Бернарду из глубины. Фелиш банально не попал с нескольких метров. Силва же не простил. Семеду отдали на ход, кипер гостей не понятно почему выбросился на защитника Барселоны и оставил рамку незащищенной. Вингер Манчестер Сити подхватил круглого после рикошета и расстрелял пустые ворота.

Роналду классным пасом вывели в штрафную. Форвард Ювентуса попал в голкипера. Впоследствии Криштиану пробил со стандарта. Очень далеко от цели. Венсан Тилль уничтожил Диаша и Пепе, однако Патрисиу потянул. Арбитр почему-то решил, что это не угловой. Ну, ок. Еще одна такая левым флангом, и снова тот же люксембуржец пробивает с острого угла. Без проблем для Патрисиу. Динамовец Жерсон Родригес действует преимущественно слева в начале атак команды и моментами переходит в центр нападения. Много брака, мало обострений, неплохой в борьбе. Португалия до перерыва владела мячом 66%, пробила 10 раз против двух у соперника. Однако по ударам в створ только 3:1. Либо хозяева в эконом-режиме перед Украиной, либо действительно не впечатляют.

Роналду на старте второго тайма отдает на Бруну Фернандеш. Дальний удар не без проблем взял вратарь. После стандарта Фелиш сбрасывает на Роналду. Удар через себя прямо по центру. А вот и Жерсон Родригес. Динамовец ворвался в штрафную, но пробил совсем не туда, где нам нужно. Роналду воспользовался удачной игрой партнеров и пробил. Немного неточно. И вот он, 700-й гол в карьере! Криштиану перехватил пас назад и эффектно перебросил голкипера. Сиииииу, но нам радоваться нечего. Португалия солидная, и очков не раздает.

Синани проскочил на убийственную дистанцию, но и здесь не попадает Люксембург. В ответ Бернарду Силва отрывается под заброс из глубины, но не успевает прошить вратаря – не очень сильным вышел удар. Гедеш заменил манчестерца. Роналду пробил головой – защитник с перепуга выбил на угловой, хотя снаряд шел мимо ворот. И именно после этого стандарта Гедеш пробивает, а защитник блокирует так, что мяч перелетает голкипера. Это разгром. Португалия без проблем била "красных львов", но чувствовалось, что мысленно и тренер, и команда уже была в Украине, где будет бой. За первое место.