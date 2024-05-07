Николай Балакин получил назначение на ответный полуфинал Лиги Европы между Аталантой и Марселем, информирует пресс-служба УЕФА. Игра состоится 9 мая, начало в 22:00.

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35-летний рефери из Киевской области выполнит функции резервного в испанской бригаде Хесуса Хиля Мансано. Последний не может похвастаться безупречной репутацией. В ноябре прошлого года сборная Украины имела претензии к Мансано, который "проспал" пенальти на Михаиле Мудрике под занавес встречи против Италии (0:0). Та ошибка не позволила команде Реброва сразу напрямую выйти на Евро-2024.

Два месяца назад Мансано оскандалился в матче Валенсия – Реал (2:2). Он дал финальный свисток за секунду до победного удара Беллингема, чем страшно разозлил мадридцев.

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