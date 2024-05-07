"Зная Максимова, он очень любит шутить. Это была такая мотивационная вещь. Я бы не понял его, если бы он покинул команду за 3 тура до конца. Он бы не мог этого сделать. Это просто, чтобы футболисты услышали отношение тренера к ним. Не более того.

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Я с ним разговаривал, мне он ничего не говорил. Во время разминки я сидел с ним на скамейке, и мы не поднимали такую тему – покинуть команду. Он профессионально относится к своим обязанностям. Руководству клуба он ничего не говорил.

Максимов, безусловно, отмечал, что нет скамейки, некем заменять игроков. Он видит, как выходит по 5 игроков у Шахтера, в Динамо. Сейчас вышли 5 у Кривбасса, все опытные. А тут сидела молодежь. Так случилось.

Почему-то говорят, что руководство клуба никого не подписало. У нас есть бюджет. Мы не имели средств. Никто не задумывался, чтобы подписывать дорогих иностранных игроков. Мы не могли подумать, что клуб покинет 3 бразильца, что после 2-го тура весенней части уйдет Кравец. Мы рассчитывали, что эти футболисты как-то помогут. Еще и Максимов говорил, что во время сборов лучше показывали себя 2 бразильца – Витиньо и Маркос Андре. Они должны были помочь команде. Так случилось", – сказал Фридман в комментарии в комментарии УПЛ ТВ.

Напомним, после 27-ми туров СК Днепр-1 идет в турнирной таблице УПЛ четвертым, набрав 48 очков.

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