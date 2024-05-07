Роман Яремчук вряд ли сможет рассчитывать на продолжение карьеры в Валенсии после завершения аренды из Брюгге.

Финансовая слабость "летучих мышей" перевешивает любые порывы 28-летнего нападающего сборной Украины.

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"Как мы рассказывали в El Chiringuito, Яремчук счастлив в Валенсии и хотел бы остаться. Но это практически невозможно. Валенсия не может оплатить его трансфер. Посмотрим, что произойдет летом, и Роману будет очень сложно остаться здесь", – рассказал журналист El Chiringuito Херман Муньйос в эксклюзивном комментарии для Футбол 24.

Напомним, Валенсия арендовала Яремчука у Брюгге на сезон 2023/24. Сейчас украинец провел в футболке "летучих мышей" 26 матчей и забил 4 гола. Transfermarkt оценивает нападающего в 4 млн евро, хотя Брюгге 2 года назад заплатил значительно больше – 17 млн.

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