За Судаковым продолжают следить целый ряд европейских топ-клубов. Это и Наполи, который пытался приобрести Георгия зимой, Ювентус, Челси, Арсенал, Ливерпуль и Манчестер Сити, сообщает TMW.

Шахтер заинтересовался лидером СК Днепр-1 – все зависит от вероятного трансфера Судакова

Шахтер уже определился с ценником на свою главную звезду – 70 миллионов евро. Добавим, что в январе Наполи предлагал за Судакова 40 млн, однако "горняки" запросили 50 млн и бонусы.

Отметим, что Георгий провел 33 матча за Шахтер в этом сезоне, в которых отметился 9 голами и 6 ассистами во всех соревнованиях.

Шахтер второй раз подряд разгромил Черноморец – "горняки" сохранили 4-очковый отрыв от Динамо перед Классическим