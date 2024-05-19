В рамках 37-го тура Ла Лиги 2023/24 решились все участники еврокубков на следующий сезон от Испании, а также тройка аутсайдеров. Отчёт о матчах читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2023/24, 37-й тур

Атлетик – Севилья – 2:0

Голы: Р. Гарсия, 17, Муньяин, 19

Атлетико – Осасуна – 1:4

Голы: Мората, 55 – Рауль Гарсия, 26, 64, Орос, 52, Торро, 88

Барселона – Райо Вальекано – 3:0

Голы: Левандовски, 3, Педри, 72, 75

Бетис – Реал Сосьедад – 0:2

Голы: Мендес, 5, Мерино, 42

Нереализованный пенальти: Эззалзули, 66 (Бетис)

Гранада – Сельта Виго – 1:2

Голы: Мендес, 87 – Ларсен, 61, Бамба, 63

Нереализованный пенальти: Пуэртас, 90+7 (Гранада)

Кадис – Лас-Пальмас – 0:0

Удаление: Чуст, 74 (Кадис)

Мальорка – Альмерия – 2:2

Голы: Ларин, 29, Дардер, 83 – Аррибас, 41, Ланга, 66

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Барселона официально выиграла серебряные медали Ла Лиги 2023/24. У себя дома каталонцы устроили разгром Райо Вальекано – Левандовски забил уже на 3-й минуте, а в середине второго тайма сработали замены Хави. Сначала свежий Педри удвоил преимущество "блаугранас", а затем он же отличился с передачи не менее свежего Араухо. 3:0.

Таким образом, отрыв от Жироны за тур до завершения сезона составил четыре очка. Мадридцы же могут не переживать из-за поражения – Кадис в родных стенах расписал ничью с Лас-Пальмасом, оставаясь в зоне вылета. Райо Вальекано расположилось в пяти очках от "подводников" и от тройки аутсайдеров, поэтому "молнии" празднуют сохранение прописки в элите. Лас-Пальмас, к реке, тоже выжил – у канарцев теперь +6 очков.

Кадис же вследствие своей ничьей покинул Ла Лигу. Андалусийцы могли достать только Мальорку, однако та спаслась от поражения Альмерии и остались на расстоянии четырех очков от зоны вылета. Вместе с "желтой субмариной" Примеру покидают Гранада и Альмерия.

Сельта осталась в элите. Галисийцы имели бы проблемы в случае поражения в Гранаде при параллельной победе Кадиса – тогда бы дистанция между командами составила бы два очка. Впрочем, "крестоносцы" торжествовали над "насридами" и оторвались на семь очков.

Атлетико на своей четвертой позиции был недосягаемым, поэтому позволил себе разгромное поражение от Осасуны. Памплонцы забили четыре на Метрополитано и прервали 6-матчевую серию поражений – других последствий этот матч не имел. Баски завершат сезон в середине таблицы.

В топ-6 ничего не изменилось. Атлетико победил Севилью и сохранил 5-очковый отрыв от Реал Сосьедада – Бильбао будет пятым, а Сан-Себастьян завершит шестым. "Чурри-урдин" на выезде переиграли Бетис, что могло стоить андалусийцам места в зоне еврокубков, однако осечки Валенсии и Вильяреала сохранили позиции "вердибланкос".

Более того – Бетис сохранил 4-очковый отрыв от восьмой позиции. Таким образом, команда Мануэля Пеллегрини обеспечила себе Лигу конференций на следующий сезон. Столько же не хватило до Лиги Европы.

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