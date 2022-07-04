Главные новости 3 июля: триумф сборной Украины, СК Днепр-1 переманивает создателей возрожденного Металлиста
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей в воскресенье, 3 июля.
Война России против Украины
Футбольное сообщество активно помогало искать Олега Ящука, который в составе ВСУ воевал вблизи Лисичанска. К счастью, журналист вышел на связь.
"Пусть вражеские кораблики идут ко дну от одного вашего взгляда": Зозуля поздравил ВМС с профессиональным праздником.
Россия напала на Украину: Металлист рискует потерять активы Ярославского, экс-игроки сборной сыграют матч стыда (LIVE).
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СК Днепр-1 предложил должности Красникову и Кучеру – все решит разговор с Ярославским. Металлист тоже может потерять и своих ведущих игроков.
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