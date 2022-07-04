Головні новини 3 липня: тріумф збірної України, СК Дніпро-1 переманює творців відродженого Металіста
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за неділю, 3 липня.
Війна Росії проти України
Футбольна спільнота активно допомагала шукати Олега Ящука – він у складі ЗСУ воював поблизу Лисичанська. На щастя, журналіст таки вийшов на зв’язок.
"Нехай ворожі кораблики йдуть на дно від одного вашого погляду": Зозуля привітав ВМС з професійним святом.
Росія напала на Україну: Металіст ризикує втратити активи Ярославського, екс-гравці збірної зіграють матч сорому (LIVE).
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Андрій Лунін отримав варіант у Серії А, але після розмови Анчелотті ухвалив інше рішення щодо свого майбутнього.
Жіноча збірна з футзалу прославила Україну – наші дівчата завоювали бронзові медалі Євро-2022, впевнено обігравши Угорщину.
СК Дніпро-1 запропонував посади Краснікову та Кучеру – все вирішить розмова з Ярославським. Металіст також може втратити і своїх провідних гравців.
Революція імені Вернидуба: Кривбас оголосив про відхід одразу 18 гравців.