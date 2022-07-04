Війна Росії проти України

Футбольна спільнота активно допомагала шукати Олега Ящука – він у складі ЗСУ воював поблизу Лисичанська. На щастя, журналіст таки вийшов на зв’язок.

"Нехай ворожі кораблики йдуть на дно від одного вашого погляду": Зозуля привітав ВМС з професійним святом.

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