Футзал, Евро-2022. Матч за третье место

Украина – Венгрия – 2:1

Голы: Титова, 9, Воловенко, 23 – Хорват, 39

Два дня назад участницы отчетного матча не смогли навязать борьбу сильнейшим командам континента. Украина уступила Испании (0:9), а Венгрия – Португалии (0:6). Следовательно, наши девушки во второй раз получили шанс побороться за бронзовые медали. Три года назад "сине-желтые" в серии пенальти уступили команде, которую выкинули из финала четырех Евро-2022. В этом году подопечным Олега Шайтанова противостояли дебютантки решающих раундов.

Первый тайм Украина тотально доминировала. Уже на второй минуте мяч должен был влетать в сетку ворот. К сожалению, Александра Скибина не смогла обыграть голкиперку ​​в ближней дуэли. Следом София Рубан также упустила хороший момент, а Ксения Гриценко мощно зацедила в перекладину. В таких ситуациях говорят, что гол назревал. А мы еще раз убедились, что народная мудрость работает. Украинки провели классную комбинацию, в концовке которой Рубан вывела на удар Титову. Юлия спокойно реализовала свой шанс – 1:0.

Венгрия совсем не знала, как ответить. Соперницы почти не беспокоили Лилию Сагайдачную. Здесь стоит отдать должное нашим полевым футзалисткам. Которые совершали много перехватов и заставляли оппоненток ошибаться. Еще бы свои моменты реализовывать... В частности, Скибина замахнулась на сомнительные лавры главной транжиры. На этот раз момент у Александры был еще лучше – она не смогла занести мяч в сетку на дальней штанге. А ближе к концу тайма удваивать счет должна была Воловенко. Титова классно выманила на себя голкиперку ​​и отпасовала на Снежану – удар заблокировали защитницы. Украинкам должно было быть обидно идти на перерыв только с минимальным преимуществом. 25:5 по моментам в нашу пользу должны конвертироваться в большее количество голов.

Отдых ничего не изменил. Украина продолжила доминировать, а венгерки только нервничали, много фолив. Во втором тайме нашим девушкам понадобилось гораздо меньше времени, чтобы забить. Подопечные Олега Шайтанова очень остроумно разыграли угловой – решающий удар нанесла Снежана Воловенко. Ассист у Юлии Титовой. Преимущество стало более комфортным, но украинки даже не думали сбавлять обороты. Еще один супермомент упустила Скибина. Александра сегодня должна была хет-трик оформить. Что ж, спишем это на нехватку опыта. Скибина – самая юная футзалистка нашей сборной. У Софии Рубан такого оправдания нет – нужно было доплюсовывать к ассисту забитый мяч.

Заключительные 7 минут венгрерки активно играли с пятью полевыми. Да еще и Рубан травмировала основную голкиперку соперниц, пытаясь протолкнуть мяч в сетку. Однажды наши девушки даже забили в пустые, но перед тем сфолили. Следом соперницы таки создали что-то в большинстве – Сагайдачная совершила блестящий сейв. Буквально через минуту не выручила и она. Виктория Хорват пробила метров с 10-ти, маленький рикошет, мяч в наших воротах. Однако наши девушки отстояли победу.

Сборная Украины очень убедительно обыграла Венгрию, пусть даже счет этого не отражает. "Сине-желтые" впервые в истории завершили чемпионат Европы с медалями – бронзовыми.