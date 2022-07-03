Вице-президент Металлиста Евгений Красников и главный тренер харьковчан Александр Кучер сенсационно могут перейти в СК Днепр-1.

Красников может стать новым спортивным директором "спортклубовцев", а Кучер – новым наставником, сообщает ТаТоТаке . Вице-президент харьковчан подтвердил информацию.

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"У нас состоялся предварительный разговор. Но решение будет принято в течение дня-двух после консультаций с президентом клуба Александром Ярославским и болельщиками. Если мы с Александром Кучером войдем в СК Днепр-1, то начнем работать, засучив рукава – иначе не умеем.

Но не менее важно в этой ситуации спасти Металлист. Соглашение об аренде Днепром-1 наших игроков может обеспечить достойное финансирование харьковского клуба и его академии в сезоне 2022/23", – заявил Евгений.

Напомним, днепряне находятся на пороге перестройки из-за неизбежного перехода Игора Йовичевича в Шахтер. Ранее среди претендентов на место хорвата называли Руслана Ротаня, Дмитрия Михайленко и Юрия Максимова.