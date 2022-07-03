Голкипер Реала и сборной Украины может продолжить карьеру в чемпионате Италии. В его услугах заинтересован новичок Серии А Лечче.

В сезоне 2021/22 основным вратарем Лечче был бразилец Габриэл (31 матч в Серии B, 24 пропущенных гола), который помог команде финишировать первой в турнирной таблице и повыситься в классе. Он покинул клуб на правах свободного агента, поэтому клуб ищет решение вратарской проблемы.

Одним из вариантов для Лечче на место основного вратаря является Андрей Лунин. Кандидатуру 23-летнего вратаря Реала и сборной Украины предложили клубу с юга Италии. Чемпион мира U-20 может переехать в Серию А на правах аренды.

Лунин выиграл голосование за лучший сейв сезона Ла Лиги – невероятное спасение кончиками пальцев

Кроме Лунина, "волки" рассматривают также кандидатуры итальянских вратарей – некогда очень перспективного Симоне Скуффета и ветерана Вито Манноне, в свое время поигравшего за лондонский Арсенал. Об этом сообщает Calcio Lecce со ссылкой на CdS.

Ранее сообщалось, что Андрей готов остаться в Реале и продолжать довольствоваться статусом дублера Тибо Куртуа. Контракт украинца с мадридским клубом рассчитан еще на 2 года.

Напомним, в сезоне 2021/22 Лунин сыграл за Реал в 4-х поединках (по 2 – в Примере и Кубке Испании).

Запорожці за Дунаєм: сльози Ярмоли і час великих прощань, рекордне число наших легіонерів – як склався для них сезон?