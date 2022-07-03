Украинский голкипер Андрей Лунин принял решение остаться в Реале, сообщает AS. 23-летнему вратарю пришлось выдержать серьезное давление со стороны отца и агента Алексея Лунина, который настаивал на переходе в другой клуб для получения игровой практики.

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По информации источника, Андрей провел предметный разговор с руководством мадридцев и главным тренером Карло Анчелотти и получил заверение, что в новом сезоне он будет чаще появляться в старте. Ранее в Реале выражали удовольствие игрой голкипера в весенних матчах и отношением к тренировкам.

Лунин готов еще немного потерпеть ради воплощения своей мечты стать основным голкипером клуба. Также на решение остаться в Мадриде повлияло рождение сына – 23 мая Лунин стал отцом.

Напомним, в сезоне 2021/22 Лунин сыграл за Реал в 4-х поединках (по 2 – в Примере и Кубке Испании). Его контракт с испанцами действует до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает кипера в 2,5 млн евро.

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