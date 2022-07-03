Известный журналист Олег Ящук, служивший в Вооруженных силах вблизи Лисичанска, нашелся. Об этом сообщили сразу несколько Telegram-каналов.

На Донбассе исчез футбольный журналист, который служит в ВСУ

По информации источников, Ящук жив, но находится в районах, где отсутствует стабильная связь. Ранее близкие и коллеги журналиста начали бить тревогу, ведь в последний раз он выходил на связь еще 29 июня.

Напомним, в последнее время Ящук вел программу "Футбольный формат" на телеканале "Эспрессо.TV". До этого работал на телеканалах "Футбол". После полномасштабного вторжения России в Украину вступил в ВСУ и служит в составе 3-й роты 10-й бригады мотопехотного боевого батальона, воевавшего возле Северска и Лисичанска.

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