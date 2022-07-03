После прихода Юрия Вернидуба в криворожском клубе началась массовая чистка. С рядом футболистов сотрудничество не продолжили.

Кривбасс покинули Владимир Заименко, Денис Балан, Глеб Бухал, Данило Полонский, Денис Васин, Андрей Мостовой, Роман Лепка, Александр Пятов, Назар Малиновский, Алексей Збунь, Александр Горват, Дмитрий Чернявский, Евгений Павлюк, Артем Гордиенко, Игорь Яровой, Кристиан Илич, Вагнер Гонсалвеш и Иван Семенихин, сообщает пресс- служба клуба .

Кривбасс усилился Виталием Вернидубом и еще одним экс-лидером Зари

"Вместе с ними мы прошли путь к главной цели – выходу в УПЛ. Каждый из них внес свой вклад и, без преувеличения, навсегда войдет в историю криворожского футбола. Сразу 18 футболистов покидают клуб и на это есть разные причины. Как спортивные, так и эхо той ситуации, в которой сейчас оказалась вся наша страна.

Новый уровень турнира, новый тренер, новые цели, конкуренция, страх и волнение, семейный фактор, здоровье и многое другое. У каждого из игроков своя индивидуальная история, своя жизнь и личные контракты", – говорится в заявлении. Некоторые игроки, об уходе которых объявили сегодня, уже нашли новые клубы.

Напомним, по итогам сезона 2021/22, который был завершен досрочно, Кривбасс получил путевку в УПЛ. Недавно команду возглавил Юрий Вернидуб. После назначения нового коуча криворожцы подписали 6 новичков.