"Каждый защитник – наша гордость. Сегодня силы ПВО и ВМС отмечают свой профессиональный праздник.

"Зозуля тот еще дурак": Селезнев откровенно высказался относительно экс-партнера по сборной Украины

Пусть ни один рашистский объект не останется без вашего внимания. А вражеские кораблики "по доброй воле" идут ко дну от одного вашего взгляда. Спасибо за службу! Слава нашим Героям!" – поздравил военных Зозуля на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, 3 июля в Украине отмечают профессиональный праздник силы Противовоздушной обороны и Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины. Украинцы уже 130-й день мужественно защищают свою родину от вторжения российских кафиров. Весь мир объединился против кровавого нападения Путина и Ко и пытается всячески помогать и поддерживать наше государство.

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