Главные новости 28 декабря: Зинченко стал "виновником" сенсаций, Шевченко единственный кандидат на кресло президента УАФ
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за четверг, 28 декабря.
АПЛ
Оба матча дня подарили неожиданности. Брайтон оборвал победную серию Тоттенхэма, а Вест Хэм не пустил Арсенал на вершину АПЛ. К сожалению, не обошлось без ошибок Александра Зинченко.
Испания
Экс-кипер Реала и Милана Диего Лопес объявил о завершении карьеры в возрасте 42 лет. Андрей Лунин даже не думает о таком и досрочно вернулся из отпуска.
Артем Довбик может присоединиться к другому мадридскому клубу. Бомбардира Жироны сватают в Атлетико.
УПЛ
Андрей Шевченко так и не получил конкурентов в борьбе за кресло президента УАФ. Внеочередной XXVI Конгресс состоится 25 января 2024 года в Доме футбола.
Динамо в поисках усиления кризисной позиции может ограбить лидера чемпионата. Вернидуб не в восторге.