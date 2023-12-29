АПЛ

Оба матча дня подарили неожиданности. Брайтон оборвал победную серию Тоттенхэма, а Вест Хэм не пустил Арсенал на вершину АПЛ. К сожалению, не обошлось без ошибок Александра Зинченко.

Испания

Экс-кипер Реала и Милана Диего Лопес объявил о завершении карьеры в возрасте 42 лет. Андрей Лунин даже не думает о таком и досрочно вернулся из отпуска.

Артем Довбик может присоединиться к другому мадридскому клубу. Бомбардира Жироны сватают в Атлетико.

УПЛ

Андрей Шевченко так и не получил конкурентов в борьбе за кресло президента УАФ. Внеочередной XXVI Конгресс состоится 25 января 2024 года в Доме футбола.

Динамо в поисках усиления кризисной позиции может ограбить лидера чемпионата. Вернидуб не в восторге.