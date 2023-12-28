Диего Лопес завершил футбольную карьеру в 42 года, сообщает Madrid Xtra.

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Испанец последние полгода находился без клуба после ухода из Райо Вальекано в июле 2023 года. Лопес наиболее известен благодаря выступлениям за Реал в эпоху Моуринью, вытеснив легендарного Касильяса с места в воротах.

Диего Лопес является воспитанником Реала, в системе которого находился с 2000-го по 2007 годы, и с января 2013-го по август 2014-го. Голкипер успел поиграть за Вильяреал, Севилью, Милан, Эспаньол и Райо Вальекано. Лопес одерживал победу в Лиге чемпионов, Кубке и чемпионате Испании с Реалом и выигрывал Сегунду вместе с Эспаньолом.

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