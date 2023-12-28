У обладателя "Золотого мяча" Андрея Шевченко не будет конкурентов в борьбе за пост главы украинского футбола.

В среду, 27 декабря, в Доме футбола состоялось заседание регистрационной комиссии по установлению полномочий делегатов и кворума внеочередного XXVI Конгресса УАФ, сообщает официальный сайт организации.

Генинсон может присоединиться к одному из лидеров УПЛ – у экс-руководителя Черноморца есть еще один козырный вариант

Комиссией было установлено, что все постоянные члены УАФ, имеющие право выдвижения кандидатов на пост президента УАФ, предоставили протоколы заседаний своих руководящих органов. Во всех протоколах на пост президента УАФ выдвинута кандидатура Андрея Шевченко, который, как следствие, стал единственным претендентом на замену Андрею Павелко.

Рабочая группа пришла к выводу, что кандидатура Шевченко отвечает требованиям и критериям, установленным Уставом УАФ для кандидатов на избрание президентом УАФ. Также от кандидата согласно Уставу получено письменное согласие на участие в выборах президента УАФ.

По решению Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола, внеочередной XXVI Конгресс УАФ пройдет 25 января 2024 года в Доме футбола.

Як Маркевич перейшов у контратаку, а Бензема – в банду: топ-10 текстів Футбол 24 у 2023-му – марафон різдвяного чтива!