"В Кривом Роге хотят сохранить этот состав, несмотря на интерес к ряду футболистов. Я думаю, все вы слышали, что Бескоровайным Динамо интересуется. Хотя в Кривбассе говорят, что предложения Динамо им не делало ни в какой форме", - сказал Вацко в программе "Вацко Live".

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В нынешнем сезоне Бескоровайный провел в составе Кривбасса 16 матчей, где сумел трижды поразить ворота соперников. Интересно, что защитник получил скандальное удаление именно в матче с Динамо в 14-м туре УПЛ.

Напомним, первую часть УПЛ 2023/24 Динамо завершило на 5 месте турнирной таблицы. Подопечные Александра Шовковского отстают от лидеров на 6 очков, но имеют три игры в запасе.

Кривбасс на зимнюю паузу пошел лидером турнирной таблицы УПЛ, набрав 34 очка. Столько же в СК Днепр-1, но он уступает криворожцам по дополнительным показателям.

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