Брайтон набрал всего 2 очка в последних 3 турах, а Тоттенхэм за это время исключительно побеждал. Первый тайм разрушил все эти тенденции.

Подопечные Де Дзерби набросились на ворота Викарио и добились успеха на 11-й минуте. Жоау Педру накрутил нескольких опекунов и выкатил под удар 18-летнему Хиншелвуду – 1:0. Вскоре бразилец добавил в свой актив гол. VAR посоветовал Джарету Джилету посмотреть, как Кулусевски дергал Уэлбека за футболку. Очевидный пенальти, который Педро реализовал.

36-летний Милнер годится Хиншелвуду в отцы, но не дает молодежи расслабляться. Суперветеран совершил роскошный слалом и крутил в дальний угол – штанга! Гол Буонанотте отменили из-за офсайда, поэтому счет 2:0 был еще удачным для Тоттенхэма до перерыва.

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Во второй половине уже "шпоры" пострадали от флажка лайнсмена. Ришарлисон забил, но залез в офсайд. Брайтон помчался добивать гостей. Первис Эступиньян довел счет до разгромного фантастическим дальним ударом. "I'm back", – эмоционально закричал в камеру "эквадорский Терминатор", который 3 месяца не играл в АПЛ из-за травмы.

Педро оформил дубль с еще одного пенальти. Одна важная миссия у Брайтона оставалась – удержать первый "клиншит" в нынешнем чемпионате. Впрочем, авантюристы Де Дзерби благополучно ее провалили, подарив 20-летнему аргентинцу Алехо Велису дебютный гол в английском футболе. Дэвис вообще позволил Тоттенхэму избежать разгрома, но победная серия потеряна. "Шпоры" не вернулись в зону ЛЧ, и теперь отрыв от Брайтона составляет всего 6 очков.

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