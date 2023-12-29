Слабый час Арсенала против традиционного Вест Хэма

Подробно говорить об особенностях игры команд в этой встрече нет смысла. Она не изменилась. Вест Хэм традиционно для себя сосредоточился на контроле территории и навязывании борьбы. Гости отдали инициативу, изредка тревожа соперника фланговыми контратаками и стандартами.

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Арсенал, соответственно, доминировал в работе на мяче, растягивал блок и вообще делал все те вещи, которые делают топовые атакующие команды с философией позиционного футбола. Вот только моментов было немного. До 30-й минуты их вообще не возникало.

Затем вспоминаются три острых эпизода с участием Сака. На 30-й он замыкал мягкую подачу от Жезуса ударом головой с линии вратарской (Ареоля парировал). На 36-й Мартинелли замыкал прострел Букайо на 11 метров (мимо правого угла), а на 42-й разрезной пас Эдегора на правый край штрафной завершился попаданием Сака в ближнюю штангу.

В начале же второго тайма Райсу удался классный выстрел метров с 20-ти – над перекладиной. Вот, в принципе, и вся острота "канониров" до 60-х минут. Арсенал доминировал, прессинговал, комбинировал, но в завершающей фазе было тяжело.

Зинченко помог Вест Хэму оформить преимущество

А "молотобойцы" к тому времени успели забить дважды. Уже на 13-й минуте счет был открыт одновременно курьезным и скандальным образом. Эмерсон выполнил подачу в район дальней стойки, где были готовыми к перехвату Зинченко и Габриэл. Впрочем, бразилец по мячу не попал, а украинец неуклюже сбросил его вдоль собственных ворот.

Боуэн подхватил мяч и прострелил под удар Соучеку. Существует большое подозрение, что мяч покинул пределы поля перед передачей Джаррода, но арбитры после проверки гол засчитали. Его обязательно спишут на Зинченко, хотя больше наварил Габриэл – Саша же сыграл неуклюже от неожиданности.

А на 55-й минуте Вест Хэм удвоил свое преимущество. Этот гол был уже полностью на совести Александра. Он играл с Мавропаносом персонально – и проиграл. Грек легко его оттолкнул и убежал за спину Габриэлу, выпрыгнув и замкнув подачу. 0:2! Константинос забил бывшему клубу, а букмекеры сразу же повысили шансы гостей на победу до 86%.

К сожалению, у Зинченко хватало помарок и в других эпизодах. Украинец сделал не менее трех неудачных скидок, плюс имел плохой пас назад на Уайта, который едва не перехватили. Было проиграно 4 единоборства из 5-ти на земле, хотя в воздухе наш земляк выглядел лучше (3 из 5-ти). Дважды Сашу обыграли на дриблинге (из трех попыток).

С другой стороны, в работе на циркуляцию мяча и позиционную атаку Зинченко выглядел все так же высококлассно. У него 60 точных пасов из 69-ти. Дважды наш инвертированный фулбек отдавал передачи под удар. В двух из четырех топовых атак Арсенала до 60-х минут Зинченко был прямо вовлечен. Несколько раз его удачные действия были проигнорированы партнерами.

Словом, Зинченко подтвердил свое реноме неоднозначного защитника. Его плюсы снова превышали минусы – от действий Александра в атаке команда получила бы больше, чем Вест Хэм бы получил от его ошибок. Но это был не день "канониров".

Арсенал пытался спастись, но едва не потерпел разгром

На 65-й минуте вместо Зинченко вышел Нельсон, а вместо Троссара появился Нкетиа. Микель Артета решил насытить атаку. Решение было удачным – последнюю 30-минутку Арсенал забрал. По ударам было 16:2 в пользу хозяев, а по явно голевым моментам – 7:1. Тем не менее, сейвы Ареоля и расточительность спасли Вест Хэм от проблем.

В конце встречи гости еще и пенальти заработали, однако Райя парировал удар Бенрама. В итоге, Вест Хэм праздновал победу со счетом 0:2, оставив Арсенал на второй позиции.

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