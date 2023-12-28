Нападающий Жироны Артем Довбик привлек внимание к себе со стороны топ-клубов.

Атлетико заинтересовался сразу несколькими игроками Жироны (Алейш Гарсия, Давид Лопес, Арнау Мартинес), но больше всего внимания "матрасники" уделяют Артему Довбику, информирует Mundo Deportivo.

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Сейчас трансфер выглядит маловероятным по двум причинам. Во-первых – дуэт в нападении Атлетико Гризманн – Мората, который выглядит почти незаменимым. А во-вторых, Жирона не планирует терять свою главную ударную силу в зимнее трансферное окно, когда имеет шанс побороться не только за зону Лиги чемпионов, но и за первое место.

Атлетико может попытаться подписать Довбика уже следующим летом. Договариваться надо будет не только с Жироной, но и СК Днепр-1. Отметим, что за трансфер украинца Жирона получит 75% от суммы, а остальные должны достаться днепрянам. Transfermarkt оценивает Артема в 28 млн евро.

В текущем сезоне Довбик провел за Жирону 18 матчей, в которых отметился 11 голами и 5 ассистами.

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