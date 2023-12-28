Несколько игроков Реала решили сократить свои выходные и вернулись в Мадрид.

Украинский голкипер Андрей Лунин решил прервать рождественские каникулы и вернуться к тренировкам на базе мадридцев. Об этом сообщает Серхио Киранте в своих соцсетях.

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Согласно информации журналиста, примеру Лунина последовали еще несколько игроков. Лукас Васкес и Арда Гюлер тоже решили сократить свой отпуск и начали тренировки.

Напомним, что первый матч в новом календарном году Реал проведет в среду, 3 января, против Мальорки. Сейчас мадридцы возглавляют турнирную таблицу Ла Лиги с 45 баллами, опережая Жирону только по дополнительным показателям.

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