АПЛ

Обидва матчі дня подарували несподіванку. Брайтон обірвав переможну серію Тоттенхема, а Вест Хем не пустив Арсенал на вершину АПЛ. На жаль, не обійшлось без помилок Олександра Зінченка.

Іспанія

Екс-кіпер Реала та Мілана Дієго Лопес оголосив про завершення кар'єри у віці 42 років. Андрій Лунін навіть не думає про таке і достроково повернувся з відпустки.

Артем Довбик може приєднатись до іншого мадридського клубу. Бомбардира Жирони сватають в Атлетіко.

УПЛ

Андрій Шевченко так і не отримав конкурентів у боротьбі за крісло президента УАФ. Позачерговий XXVI Конгрес відбудеться 25 січня 2024 року в Будинку футболу.

Динамо у пошуках підсилення кризової позиції може пограбувати лідера чемпіонату. Вернидуб не у захваті.