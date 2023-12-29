Головні новини 28 грудня: Зінченко став "винуватцем" сенсацій АПЛ, Шевченко єдиний кандидат на крісло президента УАФ
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за четвер, 28 грудня.
АПЛ
Обидва матчі дня подарували несподіванку. Брайтон обірвав переможну серію Тоттенхема, а Вест Хем не пустив Арсенал на вершину АПЛ. На жаль, не обійшлось без помилок Олександра Зінченка.
Іспанія
Екс-кіпер Реала та Мілана Дієго Лопес оголосив про завершення кар'єри у віці 42 років. Андрій Лунін навіть не думає про таке і достроково повернувся з відпустки.
Артем Довбик може приєднатись до іншого мадридського клубу. Бомбардира Жирони сватають в Атлетіко.
УПЛ
Андрій Шевченко так і не отримав конкурентів у боротьбі за крісло президента УАФ. Позачерговий XXVI Конгрес відбудеться 25 січня 2024 року в Будинку футболу.
Динамо у пошуках підсилення кризової позиції може пограбувати лідера чемпіонату. Вернидуб не у захваті.