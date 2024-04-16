Лидер Второй лиги наконец-то получил полноценного наставника – им стал Юрий Вирт.

Новым главным тренером Звягеля стал Юрий Вирт, сообщает пресс-служба представителя Житомирской области.

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Об условиях и сроках соглашения с 49-летним специалистом не сообщается.

Напомним, последним клубом Юрия Николаевича был Верес, который он покинул в июне 2023 года. До недавнего времени Вирт работал на УПЛ ТВ в роли эксперта.

К слову, Звягель в турнирной таблице Второй лиги после 21-го тура идет вторым, имея в своем активе 47 очков (и матч в запасе). ЮКСА имеет столько же, но опережает конкурента по дополнительным показателям.

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